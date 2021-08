Green Pass, il Cts dice sì al prolungamento della scadenza

Via libera da parte del comitato tecnico scientifico al prolungamento della scadenza del green pass, che sarà valido per 12 mesi e non più per 9.



Il Cts, quindi, dice sì al prolungamento della scadenza. Al termine della riunione che si è tenuta nella giornata di ieri (27 agosto), il comitato ha espresso un parere positivo alla proposta di prolungare la scadenza del certificato.

Il via libera è ovviamente condizionato ai nuovi dati scientifici. La scadenza dovrebbe essere prorogata sia per i vaccinati sia per le persone guarite dal virus. Manca solo il via libera ufficiale.