Mix di vaccini anti Covid: c’è l’ok di Aifa, l’agenzia italiana del farmco dopo le richieste di alcune regioni italiane.

Acquisito il parere della propria commissione tecnico-scientifica, l’agenzia ha precisato che non è possibile fornire raccomandazioni generali a fronte dell’eterogeneità delle casistiche che necessitano di specifica valutazione clinicica, ma, analogamente a quanto già deciso per gli under 60 anni, applicando il principio di massima precauzione, Aifa ha specificato che, nelle persone che abbiano presentato reazioni avverse gravi di tipo trombotico o comunque a carico della sfera coagulativa dopo somministrazione di Vaxzevria (il vaccino di Astrazeneca), si può procedere al richiamo con un vaccino a m-Rna, ossia Pfizer o Moderna.