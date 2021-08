Rubano dentro il chiosco del Circolo del Tennis di via del Tiro a Segno, presi e arrestatiin tre.

L’allarme è partito alle 2,30, quando le telecamere del sistema di videosorveglianza posto all’interno del locale, il chiosco ubicato accanto al Circolo del Tennis di via del tiro a segno, ha mostrato 2 soggetti che frugavano tra la cassa e il frigorifero.

Le volanti sono piombate sul posto a tutta velocità, e hanno subito notato sulla strada un ragazzo, di 18 anni, il palo, che alla vista della polizia è corso dentro per avvisare i due complici. Gli operatori di una volante sono riusciti, dopo un breve inseguimento, a fermare il ragazzo, mentre, pochi istanti dopo, gli operatori della seconda volante hanno visto altri due ragazzi, di 19 e 27 anni, che tentavano di allontanarsi lungo via del Tiro a Segno facendo finta di niente.

Una volta fermati, hanno trovato loro addosso un cacciavite, un sacchetto di monetine (con 18 euro) e un sacchetto con 5 bottiglie di birra. Tutti e tre sono stati portati in questura per accertamenti, ed è stato possibile accertare che i due uomini ripresi dalle telecamere erano i due fermati. La polizia scientifica intervenuta sul posto ha individuato nella porta d’ingresso il punto di scasso, con i segni del cacciavite.

Pertanto i tre sono stati arrestati per furto aggravato all’interno di esercizio commerciale in concorso. In giornata si svolgerà il processo per direttissima.