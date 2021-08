Coronavirus, contagi in calo: 42 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono in calo i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Rispetto a ieri sono 42 i contagi registrati. In sensibile discesa anche le nuove infezioni in Toscana: 528 rispetto a ieri.

Nello specifico nella Piana di Lucca sono state individuate 14 infezioni: Porcari 3, Altopascio 3, Lucca 8. Nessun nuovo caso invece in Valle del Serchio.

La maggior parte dei contagi è in Versilia, con 22 nuovi casi: Stazzema 2, Forte dei Marmi 3, Viareggio 13, Massarosa 4, Pietrasanta 2, Camaiore 2.