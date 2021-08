Sorpresa a rubare dalle borse in chiesa, messa in fuga dai fedeli

Tenta di rubare in chiesa a ridosso della messa serale, messa in fuga dai fedeli. Gli episodi sono avvenuti nella giornata di ieri e di giovedì scorso in due chiese a sud della città. Poco prima della messa serale una donna è stata vista frugare nelle borse di alcune signore sedute nella panca davanti a lei ed è stata avvicinata da alcuni fedeli che dopo averle chiesto spiegazioni sono stati costretti ad allontanarla vista l’insistenza e le scuse campate in aria su quei gesti inequivocabili.

Giovedì sera il primo episodio in una chiesa cittadina e ieri sera (27 agosto) il secondo. Nel primo caso i fedeli hanno dovuto insistere perché la donna continuava nel suo intento cambiando solo panca, mentre nel secondo caso le urla della signora che stava subendo il furto l’hanno messa in fuga. In entrambi i casi non è stato rubato niente solo grazie all’intervento degli stessi fedeli che si sono accorti di ciò che stava succedendo.

Se si dovessero verificare altri episodi simili bisogna avvertire le forze dell’ordine e nel frattempo si consiglia di stare attenti a non lasciare incustodite borse e borselli prima e durante la celebrazione delle messe. Sono momenti di preghiera e concentrazione durante i quali è facile perdere l’attenzione su ciò che accade intorno, anche perché in questi luoghi non ci si aspetta mai che possano entrare malintenzionati. Ma purtroppo la tentazione di rubare in posti dove la soglia dell’attenzione è bassa è sempre pronta evidentemente a impossessarsi di chi è predisposto a certe azioni. Tenete d’occhio le vostre borse e continuate a pregare con la tranquillità di sempre e nel caso avvertite le forze dell’ordine.