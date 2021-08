Travolto in bici da una moto nella notte, è grave

Un ciclista in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto ferito insieme al conducente di una moto che lo ha investito. L’incidente è avvenuto nella notte a Pietrasanta, sulla via Sarzanese.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, lo scontro è avvenuto in corrispondenza del bivio per Valdicastello. Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella alla bici. Forse l’oscurità, forse una disattezione potrebbero essere alla base dell’incidente avvenuto attorno all’1,25 di stanotte.

I soccorsi sono scattati immediatamente: la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanze e automedica. Subito sono apparse più gravi le condizioni del ciclista che è stato trasportato all’ospedale di Cisanello con il codice rosso per un trauma cranico. Non destano invece preoccupazione le condizioni del motociclista che è stato condotto al Versilia con il codice giallo.