Finisce con lo scooter in un fossato dopo lo scontro con un’auto

E’ finito in un fossato lungo la strada con il suo scooter dopo un incidente con un’auto. Un giovane è stato soccorso questa mattina (30 agosto) in viale Europa a Lammari dal 118 e dai vigili del fuoco fatti intervenire sul posto.

E’ stato poi condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso per verificare le sue condizioni. Il ragazzo, stando ad una prima ricostruzione, è finito in un piccolo canale di scolo che corre lungo la strada dopo essersi urtato con un mezzo, per cause che sono in corso di accertamento.