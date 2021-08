Lucca, 279 vaccinati negli hub della provincia nel primo giorno senza prenotazione

Successo per la prima giornata di vaccinazioni ad accesso libero negli hub del territorio dell’Azienda Usl toscana nord ovest che ha visto 279 persone della provincia di Lucca recarsi nei punti di vaccinazione senza essersi prenotate sulla piattaforma regionale.

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’azienda sanitaria a partire da oggi (30 agosto) e per i prossimi giorni ha infatti predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub, capillarmente distribuiti sul territorio aziendale. Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, in questi giorni può quindi recarsi in un centro vaccinale quando lo ritiene opportuno e senza doversi necessariamente prenotare sulla piattaforma regionale.

In ogni hub ci sono infatti linee distinte tra i prenotati e coloro che invece chiedono di essere sottoposti a vaccinazione senza aver prenotato. Questo il quadro delle sedi in cui il siero viene somministrato da oggi in poi con accesso libero.

Fino alle 16,30 di oggi sono 179 le persone della Piana di Lucca che hanno effettuato il vaccino senza prenotazione, 30 quelle della zona della Valle del Serchio, in particolare 25 a Castelnuovo Garfagnana e 5 a Fornaci di Barga mentre 70 quelle che si sono recate nell’hub versiliese.