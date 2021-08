Vaccini senza prenotazione, 355 somministrazioni in un giorno in provincia

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, a partire da ieri (30 agosto) può quindi recarsi ogni giorno in un centro vaccinale senza doversi necessariamente prenotare sulla piattaforma regionale. In ogni hub ci sono infatti linee distinte tra i prenotati e coloro che invece chiedono di essere sottoposti a vaccinazione senza aver riservato.

Vaccinazioni erogate a persone senza prenotazione in tutta la giornata di ieri.

A Lucca le persone vaccinate sono state 217, 25 a Castelnuovo Garfagnana 25, 18 a Fornaci di Barga. In zona Versilia invece, le persone che sono state vaccinate a Viareggio sono 70.