I cani antidroga scovano mezzo chilo di hashish in pineta

Un altro sequestro di droga a Viareggio, ancora una volta in Pineta.

E’ stato eseguito dalla polizia nella pineta di ponente nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Grazie all’aiuto dei cani antidroga, sono stati 7 frammenti di hashish per un totale di oltre mezzo chilo, e 13 grammi di cocaina in cinque involucri, pronti per essere messi in vendita. La sostanza sequestrata a carico di ignoti, è a disposizione dell’autorità giudiziari.