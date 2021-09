Il circolo di San Pietro a Vico: “Da noi nessun atto vandalico”

Non è nel mirino il circolo di San Pietro a Vico: nessun vandalismo ai campini. A dirlo è Giorgio Martini, vice presidente del circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico, dopo il raid avvenuto nella serata di ieri in via dei Berti.

La struttura infatti è totalmente estranea all’accaduto, nonostante quanto erroneamente appreso in un primo momento. Un errore di cui ci scusiamo con i diretti interessati e con il circolo.

“Questo episodio – racconta Martini – è accaduto a un chilometro di distanza, in via dei Berti, dove sconosciuti, vandali, hanno appiccato il fuoco ad una catasta di legna. Ai cosiddetti campini di S. Pietro a Vico non è successo né ora né in passato, assolutamente niente. Tengo a precisare che altri episodi di vandalismo che sono accaduti o accadono in giro non hanno niente a che fare con il nostro circolo”.