Nove docenti senza green pass non ammessi a scuola, uno è in Versilia

Tra i nove docenti toscani, senza Green Pass, che non potranno entrare nelle loro scuole c’è anche un insegnate della Versilia, che insegna in un istituto superiore.

Lo conferma Donatella Buonriposi, dirigente dell’ufficio scolastico di Lucca e Massa, pur non facendo cenno nè alla città, meno che mai alla scuola. I dati sono stati forniti dall’ufficio scolastico regionale.

Come noto il green pass, su mezzi pubblici a lunga percorrenza, nelle università e nelle scuole, tutte, è entrato in vigore oggi (1 settembre).

A scuola il green pass è obbligatorio dagli insegnanti fino al personale tecnico e amministrativo. Nelle università è obbligatorio non solo per i dipendenti ma anche per gli studenti che vogliono frequentare le lezioni in presenza.