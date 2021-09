Si ribalta con l’auto, portato in ospedale con Pegaso

Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con l’auto nel comune di Vagli Sotto. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 di oggi (1 settembre) per cause in corso di accertamento.

Stando a quanto appreso dal 118, l’uomo è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto ed è stato liberato dai sanitari dell’ambulanza che hanno prestato le prime cure. E’ stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito con codice giallo all’ospedale Cisanello di Pisa.