Coronavirus, 40 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 40 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca rispetto a ieri. Un dato in sensibile calo quello registrato nelle ultime 24 ore. Ma non a livello regionale, dove i contagi salgono a 615.

Nel dettaglio, nella Piana di Lucca sono state registrate 25 nuove diagnosi (Porcari 8, Villa Basilica 1, Montecarlo 2, Altopascio 4, Lucca 8, Capannori 2).

Tre i casi in Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Castelnuovo 1, Barga 1.

Dodici i positivi in Versilia (Forte dei Marmi 2, Massarosa 3, Seravezza 1, Camaiore 2, Viareggio 3, Pietrasanta 1).