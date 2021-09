Lutto a Lucca e in Valle del Serchio per la morte di Ruggero Montingelli

Lucca e la Valle del Serchio in lutto per la morte di Ruggero Montingelli: originario di Livorno, ma ormai lucchese di adozione, regista e autore tv per Rai e Mediaset è stato anche docente in comunicazione multimediale, regia tv, pubblicità e new media.

Tante le regie di programmi di livello per le reti nazionali: da Top of the pops, storico programma musicale, diretto per cinque edizioni a Discoring, a due edizioni del reality La Pupa e il Secchione. È stato anche addetto alla comunicazione web per Corriere Tv e Gazzetta Tv.

A ricordarlo, anche per i suoi trascorsi a Videomusic al Ciocco, è il senatore Andrea Marcucci: “Ci ha lasciati Ruggero Montingelli, detto il ‘fachiro’ – dice – Un amico, un grande professionista, un artista originale. Ha vissuto intensamente e ci ha aiutato tutti a capire meglio. Grazie Ruggero”.

È stato sposato con Marialina Marcucci con cui ha avuto la figlia Chiara. Lascia anche un’altra figlia, Matilde.

I funerali si svolgeranno lunedì (6 settembre) alle 16 nella chiesa di San Simone all’Ardenza a Livorno.