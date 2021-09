Promozione prestigiosa per Silvia Cascino che lascia la questura di Lucca e va a Roma allo Sco

Promozione per Silvia Cascino, dopo sei anni a capo della squadra mobile di Lucca. Dal prossimo lunedì (6 settembre) sarà trasferita a Roma allo Sco, servizio centrale operativo, l’ufficio che coordina tutte le squadre mobili d’Italia.

Un riconoscimento per lei che negli anni ha portato a termine numerose importanti operazioni, tra cui, per citarne alcune, la cattura di due persone ricercate, Marco Affatigato e Johnny lo zingaro, due operazioni come Pusher a Viareggio, con 40 arresti in totale e l’operazione Doping che ha destato scandalo nel mondo del ciclismo, l’operazione sull’immigrazione clandestina, che ha portato all’arresto di nove trafficanti che nascondevano i migranti negli anfratti dei camion, l’operazione antidroga che ha portato alla pulizia del Parco Valgimigli, nonché l’operazione anti corruzione che ha portato all’arresto del ex sindaco di Vagli, Mario Puglia.

Silvia Cascino ha dato un contributo importante anche nell’ambito della lotta alla violenza di genere, fungendo da fondamentale punto di riferimento per tutti gli enti che ruotano intorno a tale problematica.

Il questore, i funzionari e tutto il personale della polizia per l’occasione hanno voluto salutarla con affetto “per quanto ha dimostrato, professionalmente e umanamente, nel corso degli anni trascorsi a Lucca, augurandole il meglio in vista del nuovo prestigioso incarico“.

Anche la redazione di Lucca in Diretta saluta Silvia Cascino augurandole una carriera tutta in ascesa.