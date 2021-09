Spaccia hashish e cocaina, 31enne ai domiciliari a Viareggio

Detenzione ai fini di spaccio, in manette un 31enne di origine marocchina.

I militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia dai carabinieri di Viareggio nel corso dello pomeriggio di ieri (2 settembre), su disposizione del Gip del tribunale di Lucca, hanno eseguito l’arresto dell’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

I carabinieri, al termine di una breve e mirata attività investigativa, hanno raccolto gravi elementi di reato a carico dello straniero: aveva con sé 6 dosi di cocaina, del peso di circa 3 grammi, ritrovate e sequestrate dai militari nello scorso mese di luglio durante un servizio di controllo del territorio.

La perquisizione nel domicilio dell’uomo, eseguita nell’ambito dell’esecuzione della misura cautelare con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga del nucleo di Firenze, ha permesso poi di trovare hashish per complessivi 7 grammi.

All’uomo sono stati inoltre sequestrati alcuni smartphone, utilizzati per l’attività di spaccio, nonché la somma in contanti di 690 euro di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Terminate le formalità di rito il 31enne, che era già sottoposto all’obbligo di firma quotidiano per altri reati, è stato posto in regime di arresti domiciliari nel suo domicilio.