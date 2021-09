Morto Paolo Carina, storico supporter della Lucchese

Lutto nel mondo del tifo rossonero. È morto Paolo Carina, storico supporter della Pantera.

“La Lucchese 1905 – dice à si unisce al dolore per la scomparsa di Paolo Carina, storico e fedelissimo tifoso rossonero. Per oltre mezzo secolo un riferimento per tutti i supporter rossoneri ed un sostegno costante per la squadra del suo cuore. Alla famiglia ed ai cari le più sentite condoglianze della società“.