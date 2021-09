Covid, per chi è vaccinato il rischio di decesso cala del 97%

Alta efficacia dei vaccini anti Covid: a confermarlo è il nuovo report dell’Iss, istituto superiore della sanità.

“Negli ultimi 30 giorni – spiega l’Iss – si osserva una forte riduzione del rischio di infezione dal virus nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. L’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione è del’84,1% per la vaccinazione con ciclo incompleto e al 93,9% per quella con ciclo completo. L’efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari al 90,8% per la vaccinazione con ciclo incompleto e pari al 96% per quella con ciclo completo. L’efficacia nel prevenire il decesso è infine pari all’84% per la vaccinazione con ciclo incompleto e pari al 97% per la vaccinazione con ciclo completo”.