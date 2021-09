Sangue a Torre del Lago: accoltellati due fratelli dopo una lite

Accoltellamento stanotte, intorno alle 3, alla marina di Torre del Lago.

Due fratelli di 44 e 54 anni residenti a Viareggio e di origine campana, al termine di una lite per futili motivi, sono stati accoltellati da una persona di probabile origine nordafricana, che è poi scappata.

Uno dei feriti, il 54anne, ha riportato ferite importanti al torace, ma non è in pericolo di vita. Dieci giorni di prognosi, invece, per l’altro fratello.

Alle prime ricostruzioni il 44enne ha detto che stavano ballando (visto che l’ordinanza che limita la musica è scaduta) e per futili motivi è scaturita una lite che è degenerata.

Sono in corso le indagini per risalire all’autore del gesto.