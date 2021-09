Green pass, il governatore Giani: “Dove non arriva il governo arriveremo noi con ordinanza”

“L’ho già detto: fino al 30 settembre l’atteggiamento è della massima tolleranza e facilitazione a tutti per vaccinarsi. Abbiamo aperto a tutti gli hub senza bisogno di prenotarsi, addirittura abbiamo visto agli hub come Prato cinesi, pachistani che non risultavano nemmeno registrati nella loro permanenza in Italia. Tutti possono e devono vaccinarsi”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani

“Dopo il 30 settembre – aggiunge – tiriamo i fili: lo farà il governo, che sta profilando molti livelli di allargamento dell’obbligo di green pass negli spazi pubblici. Dove non arriverà il governo perché ci sono i compromessi a cui costringe il parlamento ci arriveremo noi con l’ordinanza dal primo di ottobre“.