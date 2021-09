Incendio di notte in una fonderia artistica a Pietrasanta

I vigili del fuoco del comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio, sono intervenuti ieri sera (6 settembre) intorno alle 23,40 a Pietrasanta, in via Bozza, per un incendio che ha coinvolto una fonderia artistica.

Due le autobotti impegnate nell’intervento che si è concluso intorno alle 3 di notte. Non si segnalano, fortunatamente, persone coinvolte ma i danni alla struttura sono significativi.