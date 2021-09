Infermiere sospeso in Valle, l’Asl: “Provvedimento obbligato, non ha risposto alle lettere”

Infermiere sospeso in Valle del Serchio, dopo la nota del movimento Valle del Serchio Alternativa arriva la risposta dell’Asl.

“In merito al caso dell’infermiere della Valle del Serchio sospeso dall’Asl – si legge nella nota – l’azienda Usl Toscana nord ovest precisa che la comunicazione del dipartimento delle risorse umane era un provvedimento obbligato, alla luce dell’atto di accertamento emesso dal dipartimento della prevenzione nei confronti del professionista interessato. L’atto di accertamento era stato preceduto da due formali lettere Pec (la prima di luglio, la seconda di agosto) che invitavano l’operatore a produrre, fra l’altro, la documentazione comprovante le ragioni del differimento della vaccinazione (l’infermiere era, infatti, guarito dal Covid e avrebbe dovuto inviare all’azienda il certificato di avvenuta immunizzazione/guarigione). Non avendo ottenuto alcuna risposta, l’azienda è andata avanti con la procedura di sospensione“.

“Come è stato evidenziato in un precedente comunicato stampa – prosegue la nota -, il personale che riceve questo atto può sanare in qualsiasi momento la propria posizione e interrompere la sospensione se dimostrerà di essere in regola con le norme sulla vaccinazione. L’operatore – che fra l’altro ha fatto sapere all’azienda di dissociarsi da eventuali iniziative di strumentalizzazione – è già in contatto con i settori competenti dell’Asl per chiarire la sua posizione. A seguito dall’esame della documentazione richiesta, se avrà come sembra esito positivo, il caso potrà quindi chiudersi rapidamente con il rientro in servizio dell’infermiere”.