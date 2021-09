Muore sotto a un treno, tragedia in Versilia

Tragedia nella tarda serata di oggi (9 settembre) in Versilia. Un ragazzo di appena 17 anni è morto sotto ad un treno per cause che sono in corso di accertamento.

Il dramma, la cui natura resta al momento da spiegare, è avvenuto attorno alle 22,30 nei pressi della stazione di Querceta mentre stava transitando un treno. L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 ma per la vittima non c’era purtroppo niente da fare. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Polfer che indagano per capire la dinamica della tragedia.