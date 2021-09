Accoltellamento sulla marina di Torre del Lago: il questore chiude il Mamamia per 5 giorni

Provvedimento del questore della provincia di Lucca al Mamamia di Torre del Lago: il locale è stato chiuso, per giorni 5 a partire da oggi (10 settembre).

Il recente accoltellamento di 2 uomini nelle immediate adiacenze del locale, è solo l’ultimo episodio di rilievo dopo molteplici segnalazioni, da parte di utenti e cittadini, circa gravi comportamenti nelle aree di pertinenza del locale, tramite la somministrazione di alimenti e bevande, che per le modalità con cui erano gestite riflettevano una prospezione verso l’esterno, creava occasioni di richiamo che sono talvolta degenerate in rischi per l’incolumità personale e la salute pubblica per le modalità delle condotte violente assunte.

Numerosi sono stati nei mesi estivi, infatti, i controlli delle forze di Polizia al fine di prevenire il rischio di degenerazioni di tal genere.

La situazione ha indotto quindi il questore della Provincia di Lucca, a emanare il provvedimento di chiusura, atto che , spiega la massima carica della questura, si auspica induca una più consona modalità di gestione del locale.