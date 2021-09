Domenico Manzione nuovo procuratore capo a Lucca: lunedì l’insediamento

Lunedì prossimo (13 settembre) vigilia della Santa Croce, alle nove del mattino, si terrà l’insediamento del nuovo procuratore capo della procura di Lucca Domenico Manzione.

Dopo un breve saluto al neo incaricato presidente del tribunale Gerardo Boragine, il primo incontro con i colleghi e il personale dell’ufficio che dirigerà per almeno i prossimi 4 anni. Molti sono volti già noti al magistrato.

Nato il 10 agosto 1955 a Forino, comune in provincia di Avellino, è in magistratura dal 1983. Ha esercitato le funzioni di sostituto procuratore alla procura di Monza, in quella di Lucca, nonché, assegnato alla procura distrettuale e generale di Firenze. Per due volte componente del Consiglio giudiziario fiorentino, ha fatto parte di numerose commissioni tra le quali l’Osservatorio sul processo penale, quella sulla responsabilità amministrativa degli enti, quella contro la criminalità organizzata. Ha partecipato come rappresentante italiano ai lavori preparatori per l’elaborazione di atti normativi Ue e alla formazione pre-adesione di magistrati e polizia giudiziaria dell’Ungheria. Nel 2009 è stato nominato procuratore della Repubblica di Alba. Nel 2012 ha ricoperto l’incarico di componente del comitato direttivo della Scuola superiore della ,agistratura. Ha svolto attività di docenza a contratto presso la Scuola Sant’Anna, l’università e la scuola legale di Pisa. Condirettore della rivista La Legislazione Penale, è autore di numerose pubblicazioni in materia penale, processuale ed ordinamentale. Nel governo Gentiloni è stato sottosegretario di Stato all’interno dal 29 dicembre 2016 all’1 giugno 2018. Nel governo Renzi, sempre sottosegretario di Stato all’interno dal 28 febbraio 2014 all’11 dicembre 2016 e nel Ggoverno Letta stesso incarico dal 3 maggio 2013 al 21 febbraio 2014.

Nel mese di luglio scorso dopo un lungo iter il plenum del Csm lo aveva nominato procuratore capo della Repubblica di Lucca dopo anni di vacatio a seguito del pensionamento dell’ex procuratore Pietro Suchan di quasi due anni fa. Lunedì mattina l’insediamento ufficiale.