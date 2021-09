Green pass, anche i genitori degli alunni dovranno esibirlo se entrano a scuola

Ampliato l’uso del green pass nelle scuole, oltre che nelle università e nelle Rsa.

Anche i genitori degli alunni dovranno rispettare l’obbligo di esibire il certificato verde se entrano a scuola. A stabilirlo il nuovo decreto varato ieri (9 settembre) dal governo.

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza – si legge nella bozza del provvedimento approvato dal consiglio dei ministri – al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19

Nel provvedimento sono”compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori e il sistema della formazione superiore”.

Ancora da capire come verrà applicato il decreto soprattutto per gli asili nidi e le matern