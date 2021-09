Si perde nei boschi di Careggine

Si perde nei boschi, in una zona impervia, nel comune di Careggine, in Garfagnana. Si sono rivelati difficili le ricerche di un escursionista che, inoltratosi in un sentiero sconosciuto, e sorpreso dall’imbrunire non è riuscito a ritrovare la strada.

L’uomo ha dato l’allarme con il cellulare facendo partire la macchina dei soccorsi. Il 118 ha attivato, come da procedura, vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino. Inizialmente è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso, ma il suo intervento è risultato inutile a causa della natura impervia del luogo. L’intervento è stato quindi affidato alle squadre a piedi, che si sono occupate del recupero.