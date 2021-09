A chiamare la polizia è stato un abitante del posto che, da qualche ora, sentiva musica a palla e schiamazzi provenire dal greto del fiume, a Santa Maria a Colle.

Secondo la polizia, i 20 ragazzi che erano sul posto con un camper e mixer per amplificare la musica erano intenzionati a organizzare un rave party. Ma a “guastare” la festa sono arrivate le volanti, che hanno fatto sgomberare.

Foto 3 di 4







Sul luogo i partecipanti si stavano organizzando con le tende, ascoltando musica ad alto volume. Sono arrivati anche gli uomini della digos, della squadra mobile, insieme a carabinieri e polizia municipale, per evitare che la situazione degenerasse e sull’esempio di altri eventi simili avvenuti recentemente il ritrovo si trasformasse in un vero e proprio rave party.

Sono stati identificati 9 ragazzi – gli altri nel frattempo alla vista della volante si erano allontanati -, pisani, tutti con precedenti per occupazione di terreni.

Tutti quanti sono stati portati in Questura, dove per tutti è scattato il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca per 3 anni e dove la municipale li ha sanzionati per violazione del divieto di campeggio. Il gruppo elettrogeno, il mixer e le casse sono state prese in consegna dalla polizia.