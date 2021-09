Coronavirus, 26 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, registrati nelle ultime 24 ore. Un dato in discesa, che va di pari passo al calo dei tamponi che si effettuano nel fine settimana. Ma da giorni la curva dei contagi giornalieri si attesta in modo stabile su numeri contenuti.

Nel dettaglio sono 14 le nuove diagnosi registrate nella Piana: Lucca 12, Porcari 1, Altopascio 1.

Altri 12 i casi in Versilia: Viareggio 10, Massarosa 1, Camaiore 1. In Valle del Serchio, invece, non si registrano nuovi positivi.