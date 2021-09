In fiamme un appartamento a Viareggio

Dopo una notte di paura a Pietrasanta, brucia anche a Viareggio un appartamento, reso inagibile dalle fiamme sviluppatesi nella tarda mattinata di oggi (12 settembre).

Sul posto, in via Ciabattini, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lucca e Viareggio, che hanno dovuto operare a lungo per spegnere il rogo. Le fiamme, la cui origine è in fase di accertamento, hanno reso inagibile l’immobile. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.