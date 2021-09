Abbandona rifiuti ad Altopascio: individuato e multato il “furbetto”

Abbandono rifiuti ad Altopascio: individuato e multato un cittadino di Ponte Buggianese, che aveva abbandonato dei rifiuti in via dei Sandroni, vicino alla Riserva naturale del lago di Sibolla. Grazie al lavoro della polizia municipale e dell’associazione Guardia nazionale ambientale, coordinata dal dirigente regionale, Francesco Innocenti, che operano sul territorio di Altopascio per prevenire e contrastare la pratica incivile di chi abbandona i rifiuti, è stato infatti possibile risalire all’autore del gesto, che sarà multato.

L’amministrazione comunale ringrazia il lavoro degli agenti della municipale, impegnati a tutelare il territorio, e dei volontari dell’associazione.