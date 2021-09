Assistenza primaria, bando Asl per gli incarichi di sostituzione

Scadono domani (14 settembre) i termini per partecipare al bando dell’Asl Toscana nord ovest per il conferimento urgente ed immediato di incarichi di sostituzione di assistenza primaria.

I medici interessati allo svolgimento degli incarichi in questione dovranno inviare all’ufficio acquisizione risorse da convenzioni uniche nazionali dell’Asl entro e non oltre le 9 di domanda, apposita domanda in bollo ordinario (attualmente 16 euro) utilizzando il modello allegato all’avviso, compilato in ogni sua parte (clicca qui per il bando).

La domanda potrà essere inviata solamente tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.uu.nn.uslnordovest@postacert.toscana.it

La Pec dovrà riportare come oggetto Mmg incarichi di sostituzione.