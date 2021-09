Grave dopo lo scontro in scooter con un’auto

E’ in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa, un uomo che questa sera (13 settembre) attorno alle 20 si è scontrato, in sella al suo scooter, contro un’auto, in via Nuova per Pisa.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Santa Maria del Giudice, per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’allarme è stato dato immediatamente: il 118 ha inviato sul posto le ambulanze insieme all’automedica. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi all’uomo che inizialmente aveva perso conoscenza, per un grave trauma cranico riportato nell’urto con l’asfalto.

Poco dopo si è ripreso dal torpore, sebbene in stato confusionale per le ferite. Così il medico ha valutato opportuno il trasferimento all’ospedale Cisanello, dove è stato condotto in ambulanza con il codice rosso.