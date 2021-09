Lutto per la morte a 88 anni del dottor Dino La Selva

Lutto a Lucca per la morte del dottor Dino La Selva, scomparso all’età di 88 anni. Medico in pensione, nato a Milano ma originario di San Marco in Lamis nel Foggiano da anni viveva a Lucca.

Ha seguito il padre nei suoi spostamenti di lavoro in giro per l’Italia, finché non si è stabilito a Lucca. Medico, non ha mai abbandonato la sua passione per la scrittura, ottenendo lusinghieri risultati in numerosi concorsi letterari. Condoglianze per la morte sono arrivate dagli ambienti culturali della città.

I funerali si svolgeranno domani (14 settembre) alla chiesa di San Concordio alle 15,30.