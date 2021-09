Coronavirus, 29 nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 29 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Lucca. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione Eugenio Giani: i nuovi casi registrati in Toscana sono 279 su 17516 test di cui 7099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 4 i nuovi contagiati in Valle del Serchio (Castiglione 1, Pescaglia 1, Bagni di Lucca 1, Castelnuovo 1), 21 nella Piana di Lucca (Villa Basilica 2, Montecarlo 1, Altopascio 3, Lucca 10, Capannori 5) e 4 in Versilia (tutti a Forte dei Marmi).

I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.108.788. Eugenio Giani ribadisce l’appello alla vaccinazione fornendo alcuni dati: “Per i diffidenti del vaccino parlano i dati delle terapie intensive. Di tutti i nuovi ingressi Covid nell’ultima settimana in Toscana, 9 su 10 non sono vaccinati“.