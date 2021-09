Deve scontare tre anni per rapina, rintracciata in un albergo a Forte dei Marmi

Doveva scontare tre anni per rapina, rintracciata in un albergo a Forte dei Marmi.

Nella giornata di ieri (13 settembre) personale del commissariato di Forte dei Marmi ha provveduto a dare esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bologna, nei confronti di una 42enne di origine peruviana, domiciliata a Firenze, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La stessa si trovava ospite in un albertgo di Forte dei Marmi, quando, a seguito di accurate indagini che ne avevano confermato la presenza nella località di vacanza versiliese, è stata rintracciata e raggiunta dal personale della polizia che le ha notificato il provvedimento.

La donna è stata quindi accompagnata in commissariato per espletare le formalità di rito e successivamente condotta al carcere di Pisa, dove sconterà la pena di 3 anni di reclusione per rapina oltre al pagamento di 600 euro di multa.