Incendio in via Ficalucci, quattro le famiglie sfollate: si lavora per reperire nuovi alloggi

Il Comune di Pietrasanta è al lavoro per reperire nuovi alloggi da destinare ai nuclei familiari rimasti coinvolti nell’incendio che lo scorso sabato notte (11 settembre) ha mandato in fiamme la palazzina in via Ficalucci, rendendo inagibili alcuni appartamenti.

“Siamo a buon punto per reperire tutti gli alloggi necessari da consegnare temporaneamente ai quattro nuclei familiari i cui appartamenti sono stati interessati dall’incendio e sono pertanto inagibili – spiega l’assessora al sociale Tatiana Gliori -. Abbiamo trovato massima collaborazione da parte di Erp Lucca che ha elevato a somma priorità la messa in sicurezza e il ripristino delle scale per consentire agli altri quattro nuclei, i cui appartamenti non sono stati interessati dalle fiamme, di potervi accedere e ritornare quindi nelle proprie abitazioni. Fino a quel momento due nuclei saranno provvisoriamente alloggiati all’Art Hotel e Villa La Fonte che ci tengo a ringraziare particolarmente per la disponibilità a mettersi subito al servizio della comunità. Gli altri sono invece ospitati dai familiari. Anche in questa occasione è evidente la grande reattività degli uffici, in particolare dell’ufficio sociale con la funzionaria Loreta Polidori, attraverso il quale siamo riusciti a dare risposte quasi immediate ai residenti. L’amministrazione rinnova la sua vicinanza alle famiglie, alla signora anziana ustionata e al vigile del fuoco ferito in seguito al salvataggio”.