Ubriaco in bici ha in tasca la droga: arrestato 29enne

La polizia, nel pomeriggio di ieri (13 settembre), in viale Carducci di Viareggio, lungo la pista ciclabile, ha intercettato e arrestato uno spacciatore di droga di origine marocchina di 29 anni.

Erano circa le 15 quando un equipaggio della Polstrada di Lucca ha notato l’uomo in sella a una bici che pedalava sbandando. I poliziotti lo hanno fermato per controllare e si sono accorti subito che non era sobrio e, dopo averlo perquisito, gli hanno trovato nelle tasche dei pantaloni la droga, ovvero 30 grammi di hashish e 7 di cocaina.

Oltre a essere denunciato per guida in stato di ebbrezza è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio direttissimo che si terrà in mattinata al tribunale di Lucca.