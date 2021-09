Festa da ballo allo stabilimento balneare: sanzionata la titolare

Intrattenimento con ballo allo stabilimento Crystal Fortunato Beach di Torre del Lago davanti a centinaia di avventori, sanzionata la titolare.

Secondo il commissariato di Viareggio, che ha notificato la violazione, quanto avvenuto ha violato il decreto in vigore. Il personale di polizia ha rilevato la presenza di personale di un’agenzia di sicurezza che effettuava selezione all’ingresso, al punto che nonostante vi fossero già all’interno dello stabilimento centinaia di clienti, molte decine erano ancora in fila all’esterno in attesa dell’ingresso. Era presente un dj che, utilizzando un impianto professionale, diffondeva musica facendo ballare gli avventori. Tanto è bastato per far scattare la sanzione.