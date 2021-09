Lutto per la morte del poeta reo dadaista Leonardo Ciuti

Lutto per la morte di Leonardo Ciuti, poeta della galassia Reo Dadaista.

Frequentava il Cantiere Sociale Versiliese, ha dato man forte alla realizzazione del Carnevale Varignano e del concorso Il mi’ carro, in prima linea anche nella tifoseria del Cgc facendo parte del Gruppo autonomo Viareggio. Recentemente era sul palco della Canzonissima dei Rioni, per il quartiere Varignano.

“Pochi giorni – ricodano da Collettivo Dada Boom e Cantiere Sociale Versiliese – fa alle baldorie era tra noi a festeggiare e impaziente di venire, domenica scorsa, alla cerimonia funebre di un altro compagno di avventure, Giacomo Verde. Si era anche impegnato ad attaccare in tante città i manifesti dell’ evento Il verde vi saluta. Purtroppo all’ vento non è mai arrivato e preoccupati della sua assenza alcuni compagni hanno preso contatto con la madre e allarmati hanno chiamato i soccorsi, ma per lui ormai non c’era niente da fare. Ci ha lasciati in silenzio, nel sonno della notte tra venerdi e sabato, ma ci piace pensare che adesso si trovi da qualche parte del multiverso a decantare poesie, improvvisare performance ed espropriare palchi di noti musicisti, tra un giro blues con l’armonica o in mezzo alle piazze con il suo tamburello. Saluteremo Leo decantando poesie, ascoltando musica e brindando con il vino alla vita e alle opere di un compagno e fratello meraviglioso”.

Chi volesse rendergli omaggio, potrà farlo venerdì (17 settembre) alle 18 a Ri.Cre.Azione in via Belluomini 18 al Cantiere Sociale.