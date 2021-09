Non ha i requisiti per detenere armi, ritirato il fucile a un 69enne

Non ha i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione alla detenzioni di armi. Per questo motivo ieri (15 settembre) la polizia amministrativa della questura di Lucca ha proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute e denunciate da parte di un lucchese di 69 anni, che aveva presentato istanza di rinnovo del porto di fucile.

L’esame della documentazione ha poi evidenziato che era stato inviato in commissione medico collegiale per la mancanza dei requisiti minimi.