Minucciano, cadono massi dalla galleria: strada provinciale chiusa

Cadono massi alla galleria di Castagnola. Un effetto del maltempo delle ultime ore che ha portato in Garfagnana alla chiusura, nel corso della notte della strada provinciale che collega Piazza al Serchio a Minucciano.

A darne notizia già poco dopo la mezzanotte il sindaco di Minucciano Nicola Poli, che ha annunciato un sopralluogo in mattinata. La chiusura della viabilità ha provocato questa mattina inevitabili disagi per il traffico e per i trasporti pubblici.