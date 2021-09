Piomba con l’auto contro il semaforo sui viali

E’ piombata con l’auto contro il gruppo semaforico di viale Regina Margherita all’altezza di Porta San Pietro. Una donna di 29 anni è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, nel corso dell’incidente avvenuto, per cause da accertare, attorno alle 4 di stanotte (17 settembre).

Stando ad una prima ricostruzione la donna stava percorrendo il viale quando all’improvviso, forse a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, ha perso il controllo dei veicolo ed è andata a schiantarsi contro il semaforo, piegandolo.

Sul posto è giunta l’ambulanta che ha condotto la donna al pronto soccorso del San Luca in codice giallo e, per i rilievi, una volante della polizia.