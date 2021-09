Pioppo cade in strada, via Pisana off limits

Primi disagi per il maltempo che da ieri (16 settembre) imperversa in provincia di Lucca. La pioggia della notte ha provocato allagamenti in Versilia e qualche interruzione della viabilità.

Sulla via Pisana, all’altezza di Cerasomma, un grosso pioppo caduto sul selciato ha interrotto la viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per rimuovere il tronco e ripristinare il transito dei veicoli. Inevitabili i disagi sul fronte del traffico.

Numerosi gli interventi per rami resi pericolanti da vento e pioggia, sia nella Piana che in Versilia.

Diversi interventi anche in Valle del Serchio, per allagamenti e piccoli smottamenti. Una frana di notevoli estensioni si è verificata nel comune di Minucciano.