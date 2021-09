Giro di spaccio gestito da giovane madre: un nuovo arresto

Nuovo arresto nell’ambito dell’indagine che ha portato in manette 7 persone negli ultimi giorni in Versilia.

Nella mattinata di oggi (18 settembre) infatti gli agenti della squadra mobile di Lucca e la polizia di frontiera marittima di Genova hanno arrestato un 41enne di origini marocchine destinatario della custodia cautelare in carcere nell’ambito del procedimento penale che è sfociato nell’operazione “la marocchina”, che ha smantellato una banda con a capo una giovane madre.

L’indagine, nel corso della quale la squadra mobile si era avvalsa della collaborazione della Polizia Municipale di Viareggio, aveva consentito di trarre in arresto 7 persone per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina, al termine di una operazione condotta all’alba di giovedì scorso (16 settembre) anche con agenti del commissariato di Viareggio. L’uomo è stato arrestato al porto di Genova, all’arrivo della nave Excelsior (proveniente da Tangeri\Barcellona, dove era stato predisposto un servizio volto alla sua cattura anche con unità cinofila in forza alla polizia di frontiera. E’ stato trasferito nel carcere di Genova.