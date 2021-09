Morta l’artista Anna Chromy, aveva scelto Pietrasanta come sua casa

Lutto nel mondo dell’arte e della comunità artistica di Pietrasanta. Anna Chromy, artista boema che dalla fine degli anni ’80 aveva scelto gli artigiani e laboratori della Piccola Atene per realizzare le sue opere, è scomparsa. “Il mio rapporto con la Versilia è stato quello di una felicissima scoperta che ha deciso la mia vocazione di scultrice. – aveva raccontato la Chromy – Soltanto qui, nei secolari studi del marmo o nelle fonderie di Pietrasanta, ho avvertito veramente il bisogno di dare una tangibile plastica concretezza alle mie figure fantastiche”. A darne l’annuncio è il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. “Ci lascia una bravissima pittrice e scultrice. Le sue opere, presenti nel museo ed in Piazza Statuto, testimoniano le sue capacità e la sua grandezza di artista e donna. A nome della città le più sincere condoglianze”.

Nata in Boemia, Anna Chromy, pittrice e scultrice, si forma artisticamente a Vienna e successivamente in Francia, dove frequenta l’Académie des Beaux Arts, l’Académie de la Grande Chaumière e la Sorbonne a Parigi, studiando anche con Salvador Dalì. Dalla fine degli anni ’70 ha presentato le sue opere in numerosissime e prestigiose installazioni, esposizioni personali e collettive in Europa e nel mondo.

Moltissime ed importanti sono le commissioni pubbliche. Tra le sue principali mostre personali si ricordano: Museo d’Arte Moderna, Praga (1992); Opéra, Principato di Monaco (1996; 1997); Opéra Comique, Parigi (1996); SI Center, Stoccarda (1996); Oberhausen (1997); Parco del Castello, Hellbrunn, Salisburgo (1998); Galerie Leadouze, Parigi e Cannes (1999); Palazzo Allegria, Beaulieu (1999); Ovocny Trh/Stávovské Divadló, Praga (2000); Porto Rotondo (2001); Staatsbrücke, Salisburgo (2001); Grimaldi Forum, Montecarlo (2002); MusArc, Ferrara (2003); Place Vendôme, Parigi (2005); Musée Carnoles, Mentone (2006); Museo Archeologico Nazionale, Atene (2007); Pechino (2009); Saint Tropez (2011);Museo d’Arte, Foshan (2012). Dal 1988 Anna Chromy stabilisce il proprio studio in Toscana, a Pietrasanta, lavorando con fonderie e laboratori del territorio. Tra le mostre personali qui realizzate: Chiesa di S.Agostino (1999); La Versiliana (1997); Sala delle Grasce (1999); “DonnaScultura”, I ed., Chiostro di S.Agostino (2003); Chiesa di S. Agostino e Piazza del Duomo (2004-’05). Nel 2001 sono collocate in Piazza Navari/Pontile a Forte dei Marmi le sculture Controvento e Quattro Costellazioni. Fa parte del Parco Internazionale di Scultura Contemporanea di Pietrasanta l’opera Il Danzatore, posta in piazza dello Statuto nel 2003. Si possono ammirare, inoltre, presso il Museo dei Bozzetti ‘Pierluigi Gherardi’ di Pietrasanta i bozzetti Danzatore, tuttotondo in gesso del 1966 e La morte, tuttotondo in gesso del 1993.