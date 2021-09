Schianto con la motocicletta nella notte, in coma un giovane di 27 anni

Un giovane di 27 anni in coma dopo un incidente stradale in motocicletta. E’ il drammatico bilancio di quanto accaduto questa notte poco dopo le 2 a San Filippo, all’incrocio fra via Piaggia e la Romana, a Lucca.

Stando alle prime e ancora sommarie informazioni sull’incidente, il 27enne stava percorrendo la strada alla periferia della città quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della due ruote ed è andato a sbattare. L’urto è stato violento e il centauro è stato sbalzato violentemente a terra, riportando un grave politrauma.

I sanitari dell’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e hanno trasferito il giovane al pronto soccorso del San Luca in codice rosso. Qui purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e in nottata è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa, dopo essere stato intubato.