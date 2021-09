Trovata con la cocaina nell’auto: arrestata

E’ finita in manette dopo una cessione di droga nel parcheggio della Coop di via S. Maria Goretti a Viareggio. In arresto una donna di 42 anni di Viareggio, già sottoposta alla misura cautelare della presentazione alla pg per l’accusa di spaccio di stupefacenti: è stata trovata con 5,7 grammi di cocaina.

La donna è stata notata nel pomeriggio di ieri (17 settembre) attorno alle 18 durante un controllo del territorio: la donna era alla guida della propria auto quando, dopo uno scambio con il conducente nei pressi del piazzale del supermercato Coop, ha ripreso la marcia in direzione opposta all’altro veicolo.

Avuta la sensazione di aver assistito ad una cessione di stupefacente, in relazione al fatto che la ragazza è conosciuta per essere molto attiva come pusher di cocaina, gli agenti ritenevano opportuno procedere al suo controllo, così riuscendo a fermarla poco distante. A seguito del fermo, la donna, unica occupante del veicolo, ha dato segni di nervosismo, tentando di evitare il controllo, distraendo l’attenzione degli agenti, comportamento che, in relazione alla scena appena osservata, al fatto che la stessa, come sopra ricordato, risultava gravata da precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, hanno fatto sospettare che potesse nascondere dello stupefacente. Un piccolo involucro è stato consegnato spontaneamente dalla donna, mentre altri 4 sono stati trovati occultati all’interno del vano porta oggetti, per un peso complessivo di 5,7 grammidi cocaina, nonché della somma di 290 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio a seguito di perquisizione personale. La donna è stata collocata ai domiciliari in attesa della direttissima fissata per questa mattina.