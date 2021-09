Effetto Green pass sui vaccini. Il generale Figliuolo: “Incremento delle prenotazioni”

Vaccini Covid, il generale Figliuolo: “C’è stato un incremento delle prenotazioni”. È quanto afferma il commissario per l’emergenza sanitaria in una nota.

“A livello nazionale si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana. Inoltre ieri (18 settembre) si è riscontrato un aumento del 35% in confronto a sette giorni fa – spiega – Considerando che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale”.

Ad oggi ha completato il ciclo vaccinale più del 75% degli italiani ed entro fine settembre dovrebbe raggiungersi quell’80%. Effetto Green pass sui vaccini, quindi, che ha incrementato le prenotazioni per vaccinarsi.

I numeri dei vaccinati dovrebbe allontanare l’ipotesi dell’obbligo vaccinale. A breve il governo discuterà su altre aperture e sull’eliminazioni dei colori.